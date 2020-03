Esporte Ronaldinho ficará à disposição da Justiça por tempo indeterminado, diz MP do Paraguai Astro do futebol e o irmão Assis, que gerencia sua carreira, foram detidos por uso de documentos falsos

Ronaldinho Gaúcho e Roberto de Assis Moreira ficarão à disposição da Justiça do Paraguai por tempo indeterminado, segundo afirmou nesta quinta-feira o promotor Federico Delfino, responsável pela investigação contra os dois ex-jogadores por porte de documentos falsos. O astro do futebol e o irmão, que gerencia sua carreira, foram detidos nesta quarta-feira e passaram toda a noite sob custódia após operação policial na suíte presidencial do Hotel Resort Yacht y...