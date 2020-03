Esporte Ronaldinho admite crime e fica livre de acusação pela promotoria do Paraguai Promotoria considerou que eles foram enganados e solicitou a aplicação do "critério de oportunidade"

O Ministério Público do Paraguai decidiu não apresentar uma acusação contra Ronaldinho Gaúcho nem seu irmão Assis na investigação sobre o uso de documentos falsos. O ex-jogador admitiu a prática do crime de utilização de documentação falsa, mas a promotoria considerou que eles foram enganados e solicitou a aplicação do "critério de o...