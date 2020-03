Esporte Ronaldinho é investigado, também, por possível conexão com lavagem de dinheiro Apuração, desde os passaportes falsificados, vem seguindo rumos inesperados nos últimos dias

A promotoria paraguaia ampliou a investigação criminal que envolve Ronaldinho Gaúcho e Assis, seu irmão. O Ministério Público solicitou várias informações de outras instituições e também apura uma possível conexão do caso com lavagem de dinheiro.A investigação criminal iniciada no Paraguai contra Ronaldinho e Assis, além de outros empresários paraguaios e brasileiros,...