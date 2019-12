Esporte Romeno Mircea Lucescu diz ter recebido proposta do Santos para suceder Sampaoli O técnico, que sabe falar português e teve longa passagem no Shakhtar, está desempregado e pediu tempo para tomar decisão

O técnico romeno Mircea Lucescu declarou que foi procurado pela diretoria do Santos e recebeu uma oferta para ser o sucessor de Jorge Sampaoli. O treinador está desempregado, tendo como seu principal trabalho uma passagem de mais uma década no comando do Shakhtar Donetsk, e indicou que pediu tempo para tomar uma decisão sobre o seu futuro. "A oferta do Santos é co...