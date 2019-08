Esporte Romelu Lukaku deixa o Manchester United e acerta contrato com a Inter de Milão

Disposta a acabar com a hegemonia da Juventus na Itália, a Inter de Milão segue se reforçando para a temporada 2019/2020. Nesta quinta-feira, a direção do time milanês acertou a contratação do centroavante belga Romelu Lukaku, que estava há dois anos no Manchester United. O jogador assinou contrato até junho de 2024 e, de acordo com a imprensa inglesa, a negociação c...