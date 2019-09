Esporte Roma, Manchester United e Porto estreiam com vitória em casa na Liga Europa Rodada inaugural da fase de grupos da Liga Europa teve 24 jogos nesta quinta-feira (19)

Roma, Manchester United e Porto estrearam com vitória, nesta quinta-feira, na disputa da temporada 2019/2020 da Liga Europa. As três equipes tradicionais atuaram em seus domínios, mas apenas os italianos tiveram facilidade para conquistar os três pontos. Com um gol contra do lateral brasileiro Junior Caiçara e outro do holandês Justin Kluivert, filho de Patrick ...