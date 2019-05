Esporte Roma fica distante da Liga dos Campeões ao apenas empatar com o Sassuolo Com o resultado, a Roma, em quinto na tabela, soma agora 63 pontos, a dois da Atalanta, que está em quarto e acabará com as chances da equipe da capital, neste domingo (19), se bater a já campeã Juventus

A Roma praticamente disse adeus às chances de disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada ao empatar em 0 a 0 em visita ao décimo colocado, Sassuolo, em partida deste sábado (18), válida pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a Roma, em quinto na tabela, soma agora 63 pontos, a dois da Atalanta, que está em quarto e acabará c...