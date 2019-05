Esporte Roma 'carimba faixa' da Juventus e se mantém na briga para ir à Liga dos Campeões

No clássico que fechou o domingo de confrontos do Campeonato Italiano, a Roma venceu a Juventus por 2 a 0, no Estádio Olímpico da capital nacional, e "carimbou a faixa" da octocampeã, que nesta temporada faturou o seu oitavo título consecutivo da competição e obteve uma sequência inédita de troféus na história dos principais torneios domésticos da elite europeia. Com o triu...