Esporte Roland Garros anuncia esquema para público e bolha de atletas Os 11,5 mil espectadores por dia são menos do que os 60% (cerca de 20 mil) que a organização esperava inicialmente para as primeiras rodadas

A organização de Roland Garros anunciou nesta segunda-feira (7) as regras para receber público durante a competição. O torneio francês será talvez o primeiro grande evento esportivo a fazê-lo. Segundo o informe em conjunto com a Federação Francesa de Tênis, o complexo de mais de 121 m² será dividido em três áreas. As áreas Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen (as du...