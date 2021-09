Esporte Roger Guedes marca na estreia, mas Corinthians só empata com o Juventude Com 28 pontos, o Corinthians segue na sexta colocação do Brasileiro, que dá vaga na próxima Copa Libertadores

O Corinthians contou com gol de seu estreante, Roger Guedes, para buscar o empate por 1 a 1 contra o Juventude na noite desta terça-feira (7), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate em casa, apesar de interromper a sequência que era de três vitórias, mantém o time do técnico Sylvinho invicto nas últimas cinco rodadas do Nacional. Com 28 pontos, ...