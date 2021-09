Esporte Roger Guedes diz que pode jogar 90 minutos e cita sonho pela seleção

Novo camisa 123 do Corinthians, o atacante Roger Guedes foi o reforço que mais tempo demorou para acertar com o clube do Parque São Jorge. Depois de meses de negociação com os chineses para conseguir sua rescisão contratual, o atleta ficou livre no mercado e assinou por quatro anos com a possibilidade de extensão por mais uma temporada. Mesmo após oito meses parado, o...