Roger Federer elimina francês e vai em busca do 10º título do Torneio de Halle

Em sua 15ª participação no Torneio de Halle, o suíço Roger Federer está classificado pela 13ª vez à final. Neste sábado (22), o número 3 do mundo precisou de apenas 62 minutos para superar o francês Pierre-Hugues Herbert, número 43 do mundo, com um duplo 6/3. Federer está em busca do seu décimo título do ATP 500 alemão. O tenista suíço, que soma 102 taças na carreira...