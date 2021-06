Esporte Roger Federer abandona Roland Garros após vencer três jogos Com a desistência, o tenista Matteo Berrenttini (Itália) passa direto para as quartas de final

O tenista Roger Federer, 39, anunciou neste domingo (6) sua retirada de Roland Garros. Após três vitórias -uma delas com duração de 3h35 sobre o alemão Dominik Koepfer-, o campeão do torneio em 2009 deixa a competição por questões físicas. Federer passou por duas cirurgias no joelho em 2020, motivo pelo qual ficou afastado do circuito e precisou passar um ano em...