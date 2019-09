Esporte Rogério Minotouro vai anunciar aposentadoria em próximo evento do UFC no Brasil Informação foi confirmada por Rodrigo Minotauro, irmão do lutador e embaixador do Ultimate

Depois de confirmar que está fora do card do UFC São Paulo, marcado para o dia 16 de novembro, Rogério Minotouro, uma das lendas brasileiras que ainda está em atividade no MMA, vai anunciar a aposentadoria no próximo evento da organização no Brasil, em 2020. A informação foi confirmada por Rodrigo Minotauro, irmão do lutador e embaixador do Ultimate no País. Aos 43 ...