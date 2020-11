Esporte Rogério Ceni chega ao Flamengo com aval de Zico e diz querer 'ganhar tudo' Ceni chega com contrato até o fim do ano que vem e já estreia nesta quarta (11), contra o São Paulo, clube do qual é um dos maiores ídolos

Rogério Ceni foi apresentado, no começo da tarde de hoje (10), como novo técnico do Flamengo. O treinador, que chega para substituir Domènec Torrent, revelou que enviou uma mensagem para Zico, maior ídolo da história do Rubro-Negro, para ter "autorização" para assumir a equipe da Gávea. Ceni chega com contrato até o fim do ano que vem e já estreia nesta quarta (11), ...