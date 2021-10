Esporte Rogério Ceni acerta retorno ao São Paulo e assume lugar de Crespo Acerto entre as partes foi confirmado horas depois da confirmação da saída do argentino

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (13) o retorno de Rogério Ceni. Ex-goleiro e ex-treinador do clube, o ídolo são-paulino vai assumir o lugar do técnico Hernán Crespo, desligado pela equipe tricolor em meio à crise do time no Campeonato Brasileiro. O acerto entre as partes foi confirmado horas depois da confirmação da saída do argentino. O novo treinador já dev...