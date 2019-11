Esporte Rodrygo faz 3 e comanda goleada do Real Madrid; PSG avança para a próxima fase da UCL Brasileiro se tornou o segundo jogador mais novo a marcar um hat-trick na maior competição de clubes da Europa

Com três gols do brasileiro Rodrygo, o Real Madrid goleou o Galatasaray por 6 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, em duelo da quarta rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. No outro jogo da chave, o Paris Saint-Germain não jogou bem no Parque dos Príncipes, mas venceu o Club Brugge por 1 a 0 e está com vaga garantida nas oitavas de final. O PSG m...