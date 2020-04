Esporte Rodrygo, do Real Madrid, é eleito o melhor jogador jovem do mundo Outros dois brasileiros apareceram no top-10 da lista: Reinier, e Gabriel Martinelli. A premiação foi direcionada aos jogadores nascidos após 1.º de janeiro de 2001

O atacante Rodrygo, revelado pelo Santos e atualmente no Real Madrid, recebeu o prêmio NxGn de melhor jogador jovem do mundo. A premiação é feita em conjunto pela NxGn e pelo site goal.com e foi direcionada aos jogadores nascidos após 1.º de janeiro de 2001. Entre as mulheres, a vencedora foi Lena Oberdorf, do SGS Essen. Além dele, outros dois brasileiros apareceram ...