Esporte Rodrygo diz que jogadores do Real Madrid estão em boas condições para volta aos treinos Brasileiro revela que equipe trabalhou duro durante isolamento por conta da pandemia do novo coronavírus

O brasileiro Rodrygo afirmou estar em boas condições físicas, assim com seus companheiros de Real Madrid, neste retorno aos treinamentos após o período de isolamento por causa da pandemia do coronavírus."Treinei em casa durante a quarentena, fiz todo o trabalho possível e tudo o que a comissão técnica me pediu para entrar em forma para o treinamento. Sabemos que a ...