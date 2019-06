Esporte Rodrygo chega ao Real Madrid e agradece confiança: 'Espero dar muitas alegrias' Brasileiro foi apresentado pelo presidente Florentino Pérez, nesta terça-feira (18), no Estádio Santiago Bernabéu

A série de apresentações de reforços do Real Madrid teve sequência nesta terça-feira (18). Depois do meia belga Eden Hazard e do atacante sérvio Luka Jovic, foi a vez do brasileiro Rodrygo ser apresentado com pompa no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Ao lado do presidente Florentino Pérez, o atacante de 18 anos, que estava no Santos, recebeu a camisa branca de seu n...