Rodrygo celebra oportunidades em campanha vitoriosa do Real Madrid

O atacante brasileiro Rodrygo, que chegou ao Real Madrid com status de promessa, vibrou com as oportunidades dadas por Zinedine Zidane nos últimos jogos. Após o duelo que deu o título ao clube da capital espanhola, ele, que foi titular, deu entrevista para a Real Madrid TV e revelou que não estava esperando tantos minutos em campo. "Foi melhor do que eu esperava. Não es...