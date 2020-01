Esporte Rodriguinho vê acordo longe com Cruzeiro e quer definir futuro nos próximos dias

De volta ao time titular do Cruzeiro após quase oito meses parado por conta de uma hérnia de disco na coluna - esteve em campo na vitória sobre o Boa, na quarta-feira, no estádio do Mineirão, pela estreia no Campeonato Mineiro -, o meia Rodriguinho pode estar de saída do clube em breve. Dono de um dos salários mais altos do elenco, o jogador de 31 anos não está disposto a ac...