Esporte Rodriguinho é operado com sucesso, mas Cruzeiro não estipula prazo de recuperação Contratado em janeiro, Rodriguinho jogou 20 vezes com a camisa do Cruzeiro e fez oito gols. Sete deles foram nos dez primeiros jogos. Depois, por causa das dores, perdeu rendimento e acabou no banco de reservas

O meia Rodriguinho, do Cruzeiro, foi submetido a uma cirurgia na região lombar, nesta sexta-feira pela manhã, em Belo Horizonte. O jogador, segundo a diretoria do clube mineiro, deverá ter alta ainda nesta sexta-feira. O departamento médico do time, porém, ainda não estipulou oficialmente um prazo previsto de recuperação para o atleta. "A cirurgia ocorreu dentro da e...