Esporte Rodrigo Rodrigues define gol salvador do Dragão como 'sentimento especial' Atacante comemora gol decisivo marcado pouco depois de entrar na partida contra o Londrina

Rodrigo Rodrigues se aqueceu rapidamente para entrar no lugar de Moacir, logo após o Atlético sofrer o gol de empate do Londrina, aos 42 minutos do segundo tempo. O atacante entrou numa situação mais de desespero, de necessidade de fazer o gol, do que para cumprir uma função tática. O que teria de dar certo saía errado ao Dragão. Então, o erro do rival deu certo. No rebote...