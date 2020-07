Esporte Rodrigo Rodrigues, apresentador do SporTV, morre, aos 45 anos, por complicações de Covid-19 Ele estava infectado pelo coronavírus há 15 dias e estava afastado do trabalho desde então

Morreu, nesta terça-feira (28), o apresentador do programa ‘Troca de Passes’, do SporTV, Rodrigo Rodrigues, aos 45 anos. Ele estava internado em UTI do hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, em estado grave por complicações causadas pela Covid-19. Ele estava infectado pelo coronavírus há 15 dias e estava afastado do trabalho desde ...