Esporte Rodrigo Caio exalta atenção de Jorge Jesus na parte defensiva do Flamengo Para o defensor, uma maior atenção na parte defensiva vai ajudar diretamente na melhora do jogo ofensivo do time rubro-negro

O zagueiro Rodrigo Caio destacou, nesta quinta-feira (27), no CT Ninho do Urubu, o alto nível de exigência do novo treinador do Flamengo, Jorge Jesus, como diferencial no sentido de melhorar a parte coletiva da equipe, especialmente a parte defensiva. "Defesa ganha campeonato", ressaltou o jogador. Após uma semana de trabalho com o português no comando do time, o ...