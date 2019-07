Esporte Rodrigo Caio e Lincoln vão desfalcar o Fla; vendido ao Milan, Léo Duarte dá adeus Para amenizar a situação do time, que já não conta com o meia Diego e o atacante Vitinho por causa de graves lesões sofridas recentemente, os meio-campistas Arrascaeta e Everton Ribeiro participaram normalmente do treino desta segunda-feira (29)

O zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Lincoln vão desfalcar o Flamengo diante do Emelec, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Os dois atletas passaram por exames médicos nesta segunda-feira, quando souberam da gravidade dos seus respectivos problemas. Rodrigo Caio sofreu uma lesão no músculo adutor e na...