Esporte Rodrigo Caio dá vitória ao Flamengo sobre Corinthians De novo, Flamengo bate Timão pelo mesmo placar e avança às quartas de final da Copa do Brasil

Times de maiores torcidas do futebol brasileiro, Flamengo e o Corinthians fizeram disputa forte, equilibrada, aberta e de boas chances criadas nos dois lados, no Maracanã, nesta terça-feira (4), na definição de uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Melhor para o time carioca que, sob o comando do interino Marcelo Salles, garantiu classificação entre os oito m...