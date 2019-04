Esporte Rodrigão marca 2 e Coritiba vence Ponte em noite de homenagens a Dirceu Krüger Próximo adversário do Atlético-GO, Coxa estreia com vitória sobre Macaca

Em noite de homenagens a Dirceu Krüger, falecido na última quinta-feira (25), o Coritiba estreou no Campeonato Brasileiro da Série B com vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, nesta segunda, no Estádio Couto Pereira. Destaque para o atacante Rodrigão, autor dos dois gols do duelo. O time campineiro ainda perdeu um pênalti, cobrado por Thalles, na trave. As homenagens ...