Esporte Rodagem em campo na Divisão de Acesso Com o hábito de disputar torneios por clubes de vários estados ao longo do ano, atletas iniciam batalha na 2ª Divisão do Campeonato Goiano

Com seis clubes participantes, a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano começa a ser disputa neste fim de semana. Aparecida x Goiás e Morrinhos x Anapolina, neste domingo (3), abrem a competição. Para muitos jogadores, o torneio de tiro curto é oportunidade de trabalho no último trimestre da temporada e chance de garantir colocação no início de 2022. (Veja detalhes sob...