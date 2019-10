Esporte Rodada final guarda todas as decisões da Divisão de Acesso estadual Título, acesso e rebaixamento serão definidos em quatro partidas disputadas na tarde deste domingo (13/10)

A última rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano será disputada neste domingo (13), às 15h30, com quatro jogos e oito clubes que definirão o campeão, os dois promovidos à elite do Estadual e dois rebaixados para a 3ª Divisão. Na parte de cima da tabela, o Anápolis lidera a competição com 18 pontos e depende apenas de suas forças para ser campeão e, consequ...