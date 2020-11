Esporte Rodada final decide 2º acesso para o Campeonato Goiano

Com apenas quatro clubes, a esvaziada Divisão de Acesso do Campeonato Goiano chega ao fim neste sábado (28) com duas partidas e uma definição: a outra agremiação que se juntará à Jataiense e subirá para a elite do futebol local em 2021.O confronto direto será entre Itumbiara e Inhumas, às 15h30, no Estádio JK, em Itumbiara. O Tricolor tem nove pontos ganhos e precisa ...