Esporte Rodada final da Série D define adversários dos goianos no início da fase mata-mata Classificados, Aparecidense, Goiânia e Goianésia disputam uma rodada do Grupo 5, neste sábado (28), para definir posições e conhecer próximos rivais na competição nacional

Já garantidos na próxima fase da Série D, Aparecidense, Goiânia e Goianésia entram em campo neste sábado (28) para definir a posição que cada equipe terminará no Grupo 5 e conhecer os próximos adversários no mata-mata da competição nacional. Todas as partidas da chave serão disputadas às 16 horas, e os representantes goianos têm em comum a disputa pela liderança. ...