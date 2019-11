Esporte Rodada de clássicos começa com empate em São Paulo Palmeiras e Corinthians ficam no 1 a 1. Belo Horizonte e Fortaleza têm confrontos de rivais neste domingo (10)

Em um jogo quente nos acréscimos, Palmeiras e Corinthians empataram por 1 a 1, no Pacaembu, neste sábado (9), pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o ponto somado, o alviverde, vice-líder do Nacional, diminuiu a diferença para o Flamengo para sete pontos, mas pode vê-la se transformar, neste domingo (10), em dez pontos - o time paulista tem 67 contra 7...