Rodada da Série D pode garantir Aparecidense na 2ª fase

O futebol goiano pode conhecer o primeiro representante na Série D classificado à fase de duelos eliminatórios na 11ª rodada da competição nacional. A Aparecidense precisa de uma vitória e um tropeço do Águia Negra/MS, que encara o Goiânia na segunda-feira (9), para confirmar sua vaga na próxima fase do campeonato. O adversário, no entanto, promete fazer jogo duro. É que...