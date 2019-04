Esporte Rockets batem Jazz e avançam nos playoffs; Clippers seguem vivos contra Warriors Nesta quinta-feira (25), somente um jogo pelos playoffs está marcado. Também na Conferência Oeste, o San Antonio Spurs recebe o Denver Nuggets, no Texas, e buscará a vitória para empatar a série em 3 a 3

O Houston Rockets não deu qualquer chance para o azar e definiu em casa, sem sustos, a sua classificação às semifinais de conferência nos playoffs da NBA. Na rodada de quarta-feira, o time do Texas recebeu o Utah Jazz, no ginásio Toyota Center, em Houston, e venceu o jogo 5 da série do Oeste por 100 a 93 para fechar o confronto em 4 a 1. Mais uma vez, o grande de...