Esporte Robston volta ao Vila Nova com novos desafios Ex-jogador, Robston fará parte da comissão técnica do Tigre ao lado do amigo Ariel Mamede

Robston terá a primeira chance para voltar ao futebol em uma nova função. Nesta quinta-feira (12), o ex-jogador anunciou em sua rede social que fará parte da comissão técnica do Vila Nova. O ex-atleta do clube comemorou a oportunidade ao anunciar seu retorno ao Tigre, dessa vez, fora das quatro linhas. “Fico feliz com a oportunidade que o presidente (Hugo Jorge Bravo...