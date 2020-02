Esporte Robston será interino do Vila Nova e fala sobre saída de Ariel: 'me pegou de surpresa' Ex-jogador se diz preparado para, se necessário, comandar a equipe diante da Ponte Preta, na próxima quinta-feira (27), pela Copa do Brasil. Auxiliar da comissão técnica desde dezembro, Robston espera comunicado da diretoria

Robston, que faz parte da comissão técnica do Vila Nova desde dezembro, assumirá o comando interino da equipe. Após demissão de Ariel Mamede, neste sábado (22), o clube anunciou que novo treinador chegará em breve, enquanto isso, o ex-jogador comandará os treinos do time. "Esta notícia (da saída de Ariel) me pegou de surpresa. Eu estava no Vila até há pouco tempo, junto...