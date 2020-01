Esporte Robston indica capitão e diz que união será importante no Vila Nova Para o auxiliar técnico do Tigre, o zagueiro Adalberto demonstra nos treinos que é um líder em campo e pode utilizar a braçadeira colorada em 2020

Se depender do desejo do auxiliar técnico do Vila Nova, Robston, o novo capitão do Tigre será o zagueiro Adalberto. De acordo com o membro da comissão técnica do time colorado, o defensor demonstra nos treinos ser um jogador com o perfil que o ex-volante tinha na época que atuava em campo. “Ele mostrou ser um cara comunicativo nos treinos, pode ser o Robston de 2015...