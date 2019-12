Esporte Robston fará parte da comissão técnica do Vila Nova Ex-jogador encerrou carreira em 2018, e passou pelo Tigre entre 2013 e 2016

Robston postou em sua rede social, na tarde desta quinta-feira (12), que fará parte da comissão técnica do Vila Nova, em 2020. O ex-volante participou dos títulos da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano e da Série C. “Agora é oficial é com muito orgulho que estou voltado para esse grande clube, o qual tenho um carinho muito grande. Vou fazer parte da comissão técnic...