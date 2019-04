Esporte Robson Gomes avaliza técnico contratado De volta ao Goiás, preparador físico trabalhou recentemente com Claudinei Oliveira na Chapecoense

Velho conhecido do Goiás, Robson Gomes foi anunciado, oficialmente, como novo preparador físico do clube. Ele teve papel primordial na vinda do técnico Claudinei Oliveira ao clube alviverde. Após conversa com a diretoria do Goiás, Robson passou perfis de técnicos com os quais tinha trabalhado e, entre eles, o do novo comandante alviverde.“Ele me perguntaram nomes de alguns tre...