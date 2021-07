Esporte Robson decide, Fortaleza bate Bragantino para seguir perto dos líderes O resultado mantém as duas equipes nas posições em que começaram a partida: o Braga, com 24 pontos, permanece na quarta posição, e o Leão é o terceiro colocado, agora com 27 pontos

O Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na tarde de hoje (25), no Castelão-CE, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ficou mais perto do topo da tabela de classificação. O gol foi marcado por Robson. O resultado mantém as duas equipes nas posições em que começaram a partida: o Braga, com 24 pontos, permanece na quarta posição, e o Leão é o tercei...