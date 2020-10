Esporte Robinho aparece no BID, mas aguarda aprovação do Conselho para estrear Estatuto do time paulista prevê que toda contratação precisa ser chancelada pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo

O nome de Robinho já está no Boletim Informativo Diário da CBF, mas o jogador ainda não pode entrar em campo. O atacante ainda aguarda a aprovação de sua contratação pelo Conselho Deliberativo do Santos para participar de jogos oficiais do clube. De acordo com o artigo 91 do estatuto do Santos, toda a contratação necessita ser chancelada pelo Conselho Fiscal e pelo...