Esporte Roberto Firmino quebra recorde de gols na Inglaterra Atacante se tornou o brasileiro com mais gols no Campeonato Inglês, com 54 tentos, contra 52 de Diego Costa, que é naturalizado espanhol e atuou pelo Chelsea entre 2014 a 2017

Depois de acabar com o sonho do Flamengo ao marcar o gol do Liverpool na final do Mundial de Clubes da Fifa, o atacante Roberto Firmino vem confirmando a boa fase também no Campeonato Inglês. No meio de semana, ele fez dois gols na vitória sobre o Leicester City por 4 a 0. Com isso, ele se tornou o brasileiro com mais gols na história da competição. São 54 contra 52 d...