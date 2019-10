Esporte River Plater vai da queda à reconstrução em oito anos Pela 2ª vez na história da Libertadores, River Plate decide contra um brasileiro. Clube ressurgiu com Gallardo

No dia 26 de junho de 2011, quando o River Plate empatou por 1 a 1 com o Belgrano no Monumental de Núñez e foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Argentino, um torcedor de 23 anos tentou se matar cortando as próprias veias, tamanho era o desespero do fanático fã com a queda inédita do tradicional clube na competição. Oito anos depois, o “Más Grande”, como s...