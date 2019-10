Esporte River Plate perde do Boca na Bombonera, mas vai à final da Libertadores Após grande exibição no jogo de ida, o time comandado por Marcelo Gallardo esteve aquém do esperado nesta terça-feira e perdeu para o rival por 1 a 0, em Buenos Aires

O River Plate é o primeiro finalista da edição 2019 da Copa Libertadores. Após grande exibição no jogo de ida, o time comandado por Marcelo Gallardo esteve aquém do esperado nesta terça-feira e perdeu para o Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera, em Buenos Aires. Mas, mesmo com a atuação irregular, avançou a sua segunda decisão consecutiva porque vencera o primeiro jogo p...