Esporte River perde pênalti no lance final e Cruzeiro arranca empate em Buenos Aires A igualdade foi assegurada depois de o atacante Matías Suárez ter desperdiçado um pênalti aos 53 minutos do segundo tempo, no limite dos acréscimos dados pelo juiz

No reencontro entre River Plate e Cruzeiro na Libertadores, quatro anos depois de o time argentino ter levado a melhor sobre o rival nas quartas de final da edição de 2015 da competição, a equipe mineira sofreu até o lance final, mas conseguiu conquistar um importante empate por 0 a 0 no confronto de ida das oitavas, na noite desta terça-feira, no estádio Monumental d...