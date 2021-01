Esporte River já conseguiu virada épica na Libertadores, mas em quadro mais favorável Contra o Jorge Wilstermann, em 2017, argentinos perderam a ida por 3 a 0, mas fizeram o jogo de volta em casa e com a presença da torcida

Na entrevista coletiva depois da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, em Avellaneda, na última terça-feira (5), o técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, ainda tentava assimilar o tamanho do baque sofrido no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. "Precisaríamos ter uma noite épica [para nos classificarmos], dessas que existem no futebol e que acontecem de vez...