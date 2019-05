Esporte Rivellino realiza cirurgia na coluna, mas passa bem e tranquiliza fãs Campeão do mundo com a seleção brasileira na Copa de 1970 e ídolo do Corinthians e do Fluminense, o ex-atleta publicou uma mensagem em sua rede social

O ex-jogador Roberto Rivellino, de 73 anos, foi submetido a uma cirurgia na coluna nesta terça-feira (7), no hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas passa bem. O próprio ex-atleta publicou uma mensagem em sua rede social para tranquilizar os seus fãs e para agradecer aos médicos que realizaram a operação, que foi bem-sucedida. Campeão do mundo com a seleção b...