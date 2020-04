A rivalidade no futebol apareceu nas máscaras de dois deputados estaduais na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás nesta quarta-feira (29). O presidente da casa, Lissauer Vieira (PSB), usou a peça do Atlético-GO e, perto dele, estava Vinícius Cirqueira (Pros), que usava a do Vila Nova, clube do qual é vice-presidente.

A sessão é a segunda da semana e tem poucos deputados presentes na Assembleia. A maioria participa remotamente por meio de sistema implantado para ser usado durante a pandemia do novo coronavírus. No dia 22 de abril, a parte administrativa da casa começou a voltar, gradativamente, ao trabalho presencial.

Três clubes goianos (Atlético, Goiás e Vila Nova) lançaram máscaras personalizadas para a torcida na semana passada e começaram a comercializar. Um grupo de torcedores do Goiânia também produziu peças do Galo, mas para doação.